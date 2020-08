Enzo Mazza (FIMI) contro la Rai per il regolamento di Sanremo Giovani 2020

Nel primo pomeriggio la Rai ha pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani 2020 dove venivano annunciate tutte le novità riguardanti la prossima edizione della manifestazione canora.

“Prende così il via ufficialmente il Festival di Sanremo 2021, edizione della rinascita dopo il Coronavirus”, così ha dichiarato il conduttore e direttore artistico Amadeus. Tutti felici e contenti? Mica tanto. Qualche ora più tardi, come riporta AdnKronos, Fimi è sul piede di guerra per la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani. La Federazione dell'Industria Musicale Italiana lamenta infatti che la pubblicazione del regolamento sia avvenuta prima che fossero definiti tutti i dettagli sui diritti delle esibizioni dei cantanti.

"Ancora una volta - sottolinea il presidente Fimi, Enzo Mazza - Rai manda il regolamento del festival dopo aver ignorato le richieste di definire preventivamente la questione dei diritti e delle utilizzazioni dei contenuti al festival. Siamo al primo di agosto e già le promesse dell’ad Salini di risolvere le criticità sono svanite nel nulla. Come avvio dell’edizione 2021 non c’è che dire, si comincia malissimo".