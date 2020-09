Music Biz Cafe Summer: Covid-19, le sfide di artisti e discografici

Benché al lavoro nella stessa squadra, artisti e discografici si stanno trovando ad affrontare problemi diversi a causa dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2: mentre la comunità artistica sta cercando di ristabilire un contatto con il proprio pubblico con gli eventi dal vivo Covid-safe, le etichette stanno provando a fare i conti che una "nuova normalità" che, però, ancora normalità non è. Durante le prime fasi della pandemia ne hanno parlato con Rockol, per Music Biz Cafe, Ghemon e Andrea Rosi, presidente di Sony Music Italia.



Ghemon ci ha detto:

"[Quella ai concerti Covid-safe] E' una prima apertura, che va studiata e valutata, e ci mette sullo stesso piano dei ristoratori e degli albergatori. Tutto è da vedere nella pratica. L'idea è bellissima, ma va garantito un determinato tipo di distanziamento. Con il caldo che farà in estate, è stata proibita la vendita di bevande. Ci sarebbe da affrontare un discorso tecnico molto ampio: per esempio, io e la mia band siamo in sette, e per muoverci rispettando le norme non basterà un furgone da nove posti. Quindi per garantire il distanziamento lieviterrano i costi. L'apertura ai live di piccole e medie proporzioni mi sembra un buon inizio, ma ne va valutata la fattibilità, perché altrimenti rischia di essere solo 'ok, avete la possibilità di aprire, ma nei fatti per voi aprire sarà molto difficile'. A quel punto, è come se non fosse stato fatto niente".