Music Biz Cafe Summer: le conseguenze della pandemia su major e indie

La diffusione del Coronavirus e le relative misure di contenimento adottate dai governi occidentali hanno gettato il settore discografico in un grave stato di crisi, che ha colpito tanto le grandi multinazionali quanto le realtà indipendenti. In pieno lockdown, per Music Biz Cafe, ne hanno parlato con Rockol sia il presidente di FIMI Enzo Mazza che la Chair di Impala, associazione di categoria delle etichette indipendenti europee, e Vicepresidente responsabile per il Settore Estero di PMI, Francesca Trainini.

Mazza ha osservato:

"C'è un grosso problema di liquidità, soprattutto riguardo le etichette medio-piccole. E c'è anche il tema dei diritti: essendo fermo non solo il live, ma anche tutta l'attività di public performance, al settore vengono meno anche gli introiti da diritti d'autore e diritti connessi. Quello della discografia è un comparto molto fragile, perché lavora sugli investimenti, sulla ricerca e sullo sviluppo: servirebbero degli interventi a fondo perduto per arginare il problema della liquidità. E poi c'è il tema dell'IVA, da riportare al 4% - la stessa applicata ai libri - anche per i prodotti discografici".

La Trainini ha spiegato: