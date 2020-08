Fish: guarda l'emozionante video di “Garden of Remembrance” e il making of dello stesso

L'ex frontman dei Marillion Fish pubblicherà il prossimo 25 settembre il nuovo album “Weltschmerz”. Del nuovo disco, la scorsa settimana, il musicista scozzese ha pubblicato il video del singolo “Garden of Remembrance”. Ora esce un documentario sul making of di tale video.

Caricamento video in corso Link

Già, ma come si realizza un video al tempo della pandemia e del lockdown? Questo è il problema che hanno dovuto affrontare Fish e i registi David Lam e Hannah Thompson quando lo hanno realizzato. La Thompson è figlia di Mark Wilkinson, l'autore delle copertine dei Marillion (e di altri artisti), quindi Fish, possiamo affermare che sia uno di casa. Dice lei: "La nostra relazione con Fish è sempre stata molto stretta. È sempre stato come un amico o come uno di famiglia."

Lam e Thompson stavano girando un documentario su delle persone anziane in una casa di cura quando, dopo una giornata di riprese, Wilkinson gli ha suonato “Garden Of Remembrance”, una canzone su una coppia di sposi che si occupa dell'insorgere della demenza. Poi, hanno ripreso Fish a casa sua.

Il brano è molto emozionante, dichiara Fish: "Voglio dire, quando ho registrato la voce con [il produttore] Callum Malcolm, soffocavo. È una canzone molto personale per una serie di motivi. Avendo lavorato come attore, ho usato piccoli movimenti e mi sono lasciato andare. Invece di ingoiare l'emozione, l'ho lasciata emergere. Ha colto tutti di sorpresa.”

Dice ancora la Thompson: “È stato sorprendente quanto di se stesso lui ci abbia dato”.