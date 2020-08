Qual è la più iconica copertina rock di tutti i tempi?

La sezione musicale del sito di vendita britannico Onbuy.com ha condotto una indagine intervistando 4.528 persone, per stabilire quali fossero le copertine preferite tra una rosa di 100 album iconici nella storia del rock. A queste persone è stato inoltre chiesto se avessero ascoltato questi dischi.

Il risultato di questa indagine ha incoronato quale copertina più iconica di tutti i tempi, quella dell'album del 1969 dei Beatles “Abbey Road” che ha ottenuto il 95% dei consensi. La band di Liverpool si posiziona anche al quarto posto con "Sgt Pepper" che ha rinvenuto il 79%. Però, solo il 51% degli intervistati ha ascoltato “Abbey Road”, l'album con la copertina più iconica.

Al secondo posto è stato indicato "Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd con l'87%. "Nevermind" dei Nirvana occupa la quinta posizione con il 72% dei voti.

È curioso rilevare, ad esempio, come l'eponimo album dei Velvet Underground e Nico non è stato molto ascoltato, solo il 24%, ma la copertina – la celeberrima 'banana' - ha colpito l'attenzione del 64% degli intervistati. Al contrario di "Born in the USA" di Bruce Springsteen che ha ricevuto il 37% con il 41% delle persone che lo ha ascoltato. "Rumours" dei Fleetwood Mac è l'album più ascoltato con il 69%.

Uno dei meno ascoltati è "Aladdin Sane" di David Bowie con un tasso di ascolto del 37%, questo è illuminante sul fatto che a volte la copertina di un disco può essere più iconica della musica stessa.