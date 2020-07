Fade Out, la discoteca (virtuale) per... dormire

E' stato battezzato "The Fade Out" l'evento che ha visto il Dj e produttore britannico Jonas Blue e Tom Middleton, specialista in scienza del sonno, collaborare per una maratona musicale da nove ore - trasmessa in diretta mercoledì 29 luglio dalle ore 22.30 alle ore 7.30 dal sito e dal canale Facebook di Zero - che ha condotto i partecipanti a un sonno rigenerante, grazie a tecniche capaci di favorire il rilassamento basate su metodi scientifici. L'evento è stato patrocinato da una multinazionale leader nel settore della lavorazione e del commercio di tabacco.