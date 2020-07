Guns N' Roses, esce per la prima volta su vinile il “Greatest Hits”

Il 25 settembre di ques'anno sarà pubblicato per la prima volta su vinile il “Greatest Hits” multi-platino dei Guns N' Roses, una chicca per gli appassionati. Saranno disponibili una versione su doppio LP nero 180 grammi e una versione stampata inedizione limitata su doppio LP colorato oro con schizzi rossi e bianchi. Entrambe le edizioni includeranno, in aggiunta alla tracklist originaria, anche il singolo "Shadow of Your Love”, registrato nel dicembre 1986, ma pubblicato solo nel 2018 in occasione della leggendaria riedizione dell’album di debutto della band, “Appetite For Destruction”. Nel 2004 “Greatest Hits” ha raggiunto la posizione #3 della classifica Billboard 200 e nel 2007 la #1 della Catalogue Albums Chart. Ben 8 dei brani contenuti nella compilation sono entrati nella Top 40 di “Billboard Hot 100 tracks” (6 dei quali certificati Disco d’Oro). Il “Greatest Hits” comprende cinque album del gruppo, nonché la cover “Sympathy For The Devil” dei Rolling Stones utilizzata per il film del 1995 “Intervista con il vampiro”. La band intanto ha riprogrammato i concerti americani nell'estate del prossimo anno, ma non ci sono aggiornamenti sull'Europa.

