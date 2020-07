YouTube, 3,8 miliardi di ricavi da pubblicità nel secondo trimestre 2020

I report trimestrali diffusi da Alphabet - la società madre di Google - relativi al secondo trimestre del 2020 hanno rivelato come YouTube abbia generato 3,8 miliardi di dollari tra gli scorsi mesi di aprile e giugno solo grazie agli annunci pubblicitari presenti sulla sua piattaforma. Il dato è in crescita su base annua del 5,8%, ma in lieve flessione rispetto al primo trimestre, durante il quale la pubblicità ha fruttato alla piattaforma di video sharing 4,1 miliardi di dollari.

Questi non sono gli unici ricavi che i contenuti audio e video generano per Alphabet: dal computo sono infatti esclusi gli abbonamenti a pagamento a YouTube e YouTube Music Premium, che pure - a detta dell'ad Sundar Pichai - hanno fatto segnare buone prestazioni.

Le cifre comunicate potrebbero riaccendere le polemiche con il mondo discografico a causa del value gap, il differenziale tra la ricchezza generata dai contenuti coperti da diritto d'autore, specie musicali, e la quota di questa ricchezza "girata" da YouTube - ancora coperta dallo scude legislativo del safe arbor - ai titolari dei diritti: Pichai ha giocato d'anticipo, ricordando come nel 2019 la piattaforma di video sharing abbia pagato oltre 3 miliardi di dollari all'industria musicale a livello globale.