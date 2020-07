Quella volta che Flea dei Red Hot Chili Peppers fu attaccato da un coniglio

Flea non ha un bel rapporto con i conigli, ora lo sappiamo. Il bassista dei Red Hot Chili Peppers, negli scorsi giorni su Twitter, ha partecipato a un dibattito innescato dall’attore e musicista Bill Moseley, che ha chiesto ai suoi follower se avessero mai avuto disavvenrture con i conigli. E così molti utenti hanno raccontato di essere stati morsi da questi animaletti e fra questi è intervenuto anche Flea: il musicista ha rivelato che, prima di diventare un professionista nel campo della musica, ha lavorato come tecnico veterinario. Proprio quando svolgeva questo lavoro è stato attaccato dall'animaletto, apparentemente innocuo. "A me è capitato, quando lavoravo come tecnico veterinario – ha scritto su Twitter Flea – un coniglio mi ha morso e il sangue è sgorgato ovunque”. Grazie a Moseley, dunque, il bassista dei Red Hot Chili Peppers ha svelato un altro dettaglio curioso della sua vita. Un episodio "splatter" rievocato da un dialogo surreale. La band californiana, che doveva suonare quest'estate in Italia, tornerà il prossimo anno, recuperando la data annullata a causa dell'emergenza sanitaria (leggi qui).

Yes. I worked as a veterinary technician, and a bunny bit me. blood spurted everywhere. — Flea (@flea333) July 23, 2020