Gli U2 donano 1,5 milioni di dollari ai lavoratori dell'industria musicale

Durante la pandemia Bono Vox e soci erano intervenuti per aiutare la sanità irlandese, donando 10 milioni per far fronte alla crisi dovuta al Coronavirus. Adesso la band, come riportato da Billboard, ha deciso di donare 1,5 milioni di dollari per aiutare i lavoratori dell’industria musicale, settore che è in forte difficoltà proprio a causa della pandemia che ha bloccato tutti gli eventi live. Tante persone che lavorano in questo campo rischiano di perdere il lavoro, ecco perché gli U2 hanno deciso di intervenire con questa generosa somma, della quale una parte, pari a 200mila euro, sarà devoluta interamente a un fondo creato per l’industria musicale irlandese. Sabato 25 luglio, inoltre, Bono e The Edge hanno partecipato a Songs From An Empty Room, un evento benefico dedicato proprio alla raccolta fondi per l’industria musicale, durante il quale i due musicisti hanno interpretato una parte di "Stairway To Heaven dei Led Zeppelin( (guarda il video qui).