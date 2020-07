Mariah Carey festeggia 30 anni di carriera aprendo i suoi archivi: ecco altri due ep

Mariah Carey celebra i suoi 30 anni di carriera con pubblicazioni settimanali di materiali tratti dai suoi archivi personali. Ogni venerdì vengono pubblicate rarità relative a tutta la sua carriera e saranno estratte direttamente dal caveau personale di Mariah: ep digitali, remix, bonus tracks, rarities, esibizioni a cappella ed esibizioni live sono solo alcuni dei contenuti più richiesti dai fan. La musica viene accompagnata da riprese video, foto, note personali e ristampe di album. Questo venerdì sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali i due ep "Make it happen" ed "Emotions", che seguono quelli messi a disposizione la settiamana scorsa.

Caricamento video in corso Link

Oltre alle uscite settimanali per il #MC30, viene anche confermata la pubblicazione della biografia "The Meaning of Mariah Carey" prevista per il 29 settembre 2020. Il libro di memorie analizzerà in profondità il lungo viaggio di sopravvivenza e resilienza affrontato da Mariah Carey per questioni razziali, di identità e classe sociale, vissute prima del grande successo mondi