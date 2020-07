Vasco Rossi ricorda Guido Elmi a tre anni dalla morte: "Sei sempre con me"

View this post on Instagram

Un ricordo di Guido Elmi con queste sue parole: "<Vasco l'ho conosciuto in un bar qualsiasi nel maggio del 1979 e subito in quegli occhi ho letto qualcosa d'importante e unico. In quel giorno si è deciso il mio destino e, come nel più classico dei road movies americani, ho gettato tutto per seguire quel ragazzo. <... > Ed erano i tempi dove fare rock in italiano era una bestemmia. Lui non ha mollato. Riesce a condensare in poche parole, in una frase - che chiamare slogan è riduttivo - le nostre vittorie e le nostre sconfitte, l'inconsistenza e la futilità delle nostre giornate, la gioia che subito ci abbandona e la rabbia che ci teniamo dentro, l'illusione di un momento e il disincanto di fronte agli eventi, alla decadenza e all'ipocrisia che ci circondano. In un paese dove tutti sanno, tutti gridano, tutti danno buoni consigli, il poco prudente Vasco assomiglia ai grandi eroi scomodi della letteratura e del cinema: sempre un po' fuori posto. Ma come accadeva per loro, Vasco è incolpevole dell'esistenza di fenomeni che i benpensanti non amano". Wiva Guido Elmi!! Sei sempre con me. #guidoelmi #treannisenzaguido #nessunomuoremaicompletamente #semprevivodentrodime