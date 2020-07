La figlia di Chris Cornell canta ‘Black’ dei Pearl Jam. Guarda il video.

Una canzone dai tanti significati. Toni Cornell, figlia di Chris Cornell, mancato nel 2017, ha registrato una cover acustica di "Black", classico dei Pearl Jam, per “Lolla 2020”, l’evento in streaming del Lollapalooza. Il brano è stato realizzato in remoto, rispettando il distanziamento sociale ed è stato trasmesso insieme alle performance di Josh Homme, Tom Morello, H.E.R. e Porno for Pyros. Non è la prima volta che Toni Cornell ricorda il padre, ex voce di Soundgarden e Audioslave, attraverso l'interpretazione di una canzone. La cover di "Black" arriva dopo l’uscita di quella di "Patience" dei Guns N’ Roses.

Caricamento video in corso Link