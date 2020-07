R.E.M., arriva in streaming il video di un loro storico concerto

Ventuno anni dopo, i R.E.M. fanno rivivere le immagini dello storico concerto tenuto nel 1999 sul palco del Glastonbury festival, trasmettendo lo show in streaming. Ad annunciarlo è stato Michael Stipe, l'ex leader della band di "Losing my religion", tramite un video pubblicato sull'account Twitter ufficiale dei R.E.M.: l'iniziativa rientra nella serie di eventi per celebrare i cinquant'anni del Glastonbury, quest'anno annullato a causa delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus. L'appuntamento è per le 21 del prossimo giovedì, 6 agosto: il live andrà in streaming su YouTube e resterà disponibile per la visione per tre giorni, fino al 9 agosto.

Premiering at @youtubemusic next Thursday, August 6th! Continuing the celebration of Glastonbury's 50th anniversary, watch R.E.M.'s headlining 1999 Pyramid Stage set. Tune in with fans around the world at 8pm BST / 3pm EST. Subscribe here: https://t.co/pJeMfUkI5X pic.twitter.com/Hp3SYMYbNB — R.E.M. HQ (@remhq) July 30, 2020

SETLIST Lotus

What's the Frequency, Kenneth?

So Fast, So Numb

The Apologist

Fall on Me

The Great Beyond

Daysleeper

The Wake-Up Bomb

The One I Love

Sweetness Follows

At My Most Beautiful

Losing My Religion

Everybody Hurts

Walk Unafraid

Star 69

Finest Worksong

Man on the Moon

BIS #1 Why Not Smile

Crush With Eyeliner

Tongue

Cuyahoga

It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)



I R.E.M. fecero tappa al Glastonbury il 25 giugno del 1999 con il tour legato all'album "Up", uscito pochi mesi prima, nell'ottobre del 1998. Il disco, ideale seguito di "New adventures in Hi-Fi" del '96, fu anticipato dal singolo "Daysleeper". Tra i brani inclusi nell'album anche "Lotus", "At my most beautiful" e "Suspicion". In scaletta le immancabili "Losing my religion" (la hit tratta da "Out of time" del '91) e "Everybody hurts" (altro classico di Michael Stipe e soci, da "Automatic for people" del '92).