Rolling Stones: esce il 25 settembre un nuovo disco dal vivo. VIDEO

Non solo il cofanetto dedicato a "Goats head soup", l'album del 1973 che si prepara a tornare nei negozi il 4 settembre con rarità e inediti. Subito dopo l'estate i Rolling Stones spediranno sugli scaffali un nuovo disco dal vivo, che farà rivivere uno dei loro leggendari concerti: quello che nel dicembre del 1989, nel bel mezzo del tour legato all'album "Steel wheels", vide Mick Jagger e soci esibirsi alla Convention Hall di Atlantic City, in New Jersey, con ospiti del calibro di Axl Rose e Eric Clapton, che saranno entrambi presenti nel cofanetto, disponibile in formato cd, vinile che dvd.

"Steel wheels live - Atlantic City, New Jersey", questo il titolo del disco dal vivo, uscirà il 25 settembre. Versioni non autorizzate della registrazione del concerto, negli anni, sono circolate tra i fan sotto forma di bootleg. Stavolta la band ne pubblica la versione ufficiale. La tracklist riproduce fedelmente la scaletta del concerto del 1989, tra i brani di "Steel wheels" e i grandi classici dei Rolling Stones, da quella "You can't always get what you want" della quale si è tanto parlato in queste settimane (Trump l'ha utilizzata durante il suo comizio dello scorso mese a Tulsa e gli Stones, che più volte gli avevano intimato di smetterla di utilizzare le loro canzoni durante i suoi eventi, hanno minacciato di fargli causa - allo stato attuale delle cose non esistono vie praticabili per vietare a qualcuno di utilizzare opere musicali in contesti come arene e palasport, motivo per cui Jagger, Richards e altre star del rock hanno deciso di fare fronte comune e scrivere ai principali partiti politici americani) a "Jumpin' Jack Flash", passando per "Brown sugar", "Gimme shelter, "It's only rock'n'roll (But I like it)" e "(I can't get no) Satisfaction".

A proposito di Donald Trump: al concerto tenuto dai Rolling Stones ad Atlantic City nel 1989 risale anche un aneddoto con protagonisti Keith Richards e - suo malgrado - il magnate americano futuro presidente degli States. Il tycoon svolse il ruolo di mediatore tra la band e il network televisivo CBS, che acquistò i diritti dell'evento per mandarlo in tv. Ma la presenza di Trump nell'affare fu poco gradita da Jagger e soci e qualcuno arrivò pure a tirare fuori un coltello.

Axl Rose e Izzy Stradlin dei Guns N'Roses raggiungono gli Stones sul palco per "Salt of the Earth", Clapton suona su "Little red rooster". Ecco un'anteprima del contenuto del cofanetto - e, più sotto, la tracklist:

1. "Intro"

2. "Start Me Up"

3. "Bitch"

4. "Sad Sad Sad"

5. "Undercover of the Night"

6. "Harlem Shuffle"

7. "Tumbling Dice"

8. "Miss You"

9. "Terrifying"

10. "Ruby Tuesday"

11. "Salt of the Earth"

12. "Rock and a Hard Place"

13. "Mixed Emotions"

14. "Honky Tonk Women"

15. "Midnight Rambler"

16. "You Can’t Always Get What You Want"

17. "Little Red Rooster"

18. "Boogie Chillen'"

19. "Can’t Be Seen"

20. "Happy"

21. "Paint It Black"

22. "2,000 Light Years From Home"

23. "Sympathy for the Devil"

24. "Gimme Shelter"

25. "It’s Only Rock n Roll (But I Like It)"

26. "Brown Sugar"

27. "(I Can’t Get No) Satisfaction"

28. "Jumpin’ Jack Flash"