Maranuda, venerdì 31 luglio esce "Giganti"

Uscirà venerdì 31 luglio "Giganti", primo singolo del nuovo lavoro dei Maranuda. A distanza di quattro anni da "Zero", l'EP d'esordio, i Maranuda hanno lavorato a nuova musica con Lorenzo Caperchi e Brown Barcella nel Tup Studio.

Il duo bresciano - Simone Pedrini e Max Berardi - viene dal backstage, cioè da dietro i banconi dei bar o dai retropalchi dei locali in cui si fa musica.



Il video di "Giganti" è stato girato da Pietro Berselli, videomaker e musicista, ed è stato girato nella grande sala del locale bresciano Latteria Molloy.

“Quando riguarderemo questo video tra qualche anno ci tornerà alla mente l’isolamento surreale che abbiamo vissuto, e in particolare il buco nero che ha ingoiato il mondo della musica e dello spettacolo. Guardandolo in questi giorni invece viene automatico interrogarsi sul futuro della musica live e sul destino di tanti lavoratori di questo settore, alle prese proprio in questi giorni con varie iniziative per cercare di non far spegnere i riflettori”.