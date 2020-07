Marilyn Manson, il ritorno: è uscita la nuova canzone "We are chaos". Ascolta e guarda il video

Marilyn Manson ha annunciato l’undicesimo album in studio "We are chaos", che uscirà l’11 settembre su Loma Vista Recordings/Caroline International, distribuzione Universal. Co-prodotto da Manson e dal vincitore di un Grammy Shooter Jennings (Brandi Carlile, Tanya Tucker), le dieci tracce presenti nell'album sono state scritte, registrate e finalizzate prima dell’arrivo della pandemia. Con l’annuncio del nuovo album, Manson ha condiviso il primo singolo omonimo al titolo del progetto e il video che lo accompagna diretto e montato dal regista Matt Mahurin. Il dipinto realizzato dallo stesso Manson, presente sulla cover dell’album, è stato creato appositamente per accompagnare la musica. L'ultimo album del Reverendo del rock risale al 2017, "Heaven Upside Down".

Riguardo al nuovo album in uscita, Manson afferma:

“Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo la maggior parte dei testi. Mentre scrivevo questo album, ho pensato tra me e me: ‘Doma la tua pazzia, aggiustati il completo. E prova a far finta di non essere un animale’ ma sapevo che l'essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano”.

Tracklist:

1. RED BLACK AND BLUE

2. WE ARE CHAOS

3. DON’T CHASE THE DEAD

4. PAINT YOU WITH MY LOVE

5. HALF-WAY & ONE STEP FORWARD

6. INFINITE DARKNESS

7. PERFUME

8. KEEP MY HEAD TOGETHER

9. SOLVE COAGULA

10. BROKEN NEEDLE