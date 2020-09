In collaborazione con Maurilio Giordana e il suo blog "My Way", tutto dedicato alle cover, per i weekend estivi abbiamo scelto, dalle discografie di alcuni grandi nomi della storia del rock, le cover di canzoni di altri artisti che sono state pubblicate ufficialmente nei loro album. Oggi: Red Hot Chili Peppers, terza parte. Sabato 29 agosto abbiamo pubblicato la prima parte che potete vedere qui, mentre domenica 30 agosto abbiamo pubblicato la seconda parte che potete vedere qui.