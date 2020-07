Corey Taylor, ecco due nuovi singoli del progetto solista "CMFT". Ascolta e guarda il video

Corey Taylor ha pubblicato due nuovi singoli dell'album da solista "CMFT", che uscirà il 2 ottobre per la Roadrunner Records. Il disco include un mix di brani nuovi e canzoni che risalgono alla sua adolescenza. I due singoli di lancio sono "Black eyes blue” e “CMFT Must be stopped” con Tech N9ne e Kid Bookie. Quest’ultimo è accompagnato dal video che conta della partecipazione delle Cherry Bombs, gruppo di ballerine e acrobate di cui fa parte anche la moglie di Taylor, Alicia Dove. Sempre nel video compaiono anche Marilyn Manson, Lars Ulrich, Rob Halford, Chris Jericho e ZillaKami.

L'album è stato registrato al Hideout Studio di Las Vegas con il produttore Jay Ruston. Christian Martucci (chitarra), Zach Throne (chitarra), Jason Christopher (basso) e Dustin Robert (batteria) suonano con Taylor nel disco. Per accompagnare l'annuncio del nuovo album, Taylor ha condiviso due nuove canzoni di "CMFT". L'album traccia una mappa selvaggia ed esilarante della psiche musicale diTaylor. La frenetica e veloce “HWY 666” apre le danze con un diabolico fremito, mentre“Silverfish” mette da parte il songwriting acustico di Taylor a favore di un funambolico equilibrio tra accattivanti passaggi e pesanti influenze. Una minacciosa linea di basso cede il passo a chitarre di ispirazione hendrixiana in “Culture Head” e le suadenti melodie al pianoforte di “Home” offrono uno sguardo senza filtri sull’immenso spettro vocale diTaylor.

Tracklist:

1. HWY 666

2. Black Eyes Blue

3. Samantha’s Gone

4. Meine Lux

5. Halfway Down

6. Silverfish

7. Kansas

8. Culture Head

9. Everybody Dies on My Birthday

10. The Maria Fire

11. Home

12. CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

13. European Tour Bus Bathroom Song