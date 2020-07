Spotify, nel secondo trimestre 2020 abbonati in crescita ma pubblicità in calo

Tra i passati mesi di aprile e giugno, quelli che nella maggior parte del mondo occidentale hanno coinciso con il periodo più acuto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, Spotify ha visto i propri utenti crescere di 8 milioni di unità rispetto al primo trimestre del 2020: questa crescita, che ha portato il totale degli iscritti alla piattaforma a 299 milioni di unità, il 67% in più di quanto rilevato esattamente un anno fa, ha permesso alla società guidata da Daniel Ek di incassare dagli abbonamenti premium 1 miliardo e 758 milioni di euro nel secondo trimestre dell'anno, 58 milioni in più di quanto incassato tra gli scorsi mesi di gennaio e marzo.

Il periodo di lockdown, tuttavia, non ha portato solo buone notizie per il popolare servizio di streaming musicale. Nel secondo trimestre del 2020 le entrate pubblicitarie si sono fermate a 131 milioni di euro, meno 21% sui base annua e inferiore di 11 punti percentuale rispetto al trimestre precedente. Strategicamente parlando, i ricavi pubblicitari pesano sul bilancio annuale del servizio solo per il 6,9%, lasciando agli abbonamenti premium il 93,1% del totale delle entrate.

"Nell'ultimo trimestre abbiamo notato un marcato decremento delle entrate pubblicitarie causato dalla crisi sanitaria globale, con una diminuzione nelle ultime tre settimane di marzo di oltre il 20% rispetto alle nostre previsioni", ha spiegato la società in una nota ufficiale riservata agli azionisti: "Le prestazioni hanno continuato a ritardare le nostre aspettative fino ad aprile e maggio, ma abbiamo notevolmente superato le aspettative nel mese di giugno".

Come conseguenze, il ricavo medio per utente di Spotify è sceso nel secondo trimestre del 2020 del 9% su base annua, arrivando a 4,41 euro per iscritto.