Bloomberg: Apple Music genera 5 miliardi di ricavi all'anno

La società di analisi di mercato Bernstein ha pubblicato - via Bloomberg - le stime relative alle attività di Apple: secondo il rapporto Apple Music, il servizio di streaming in diretta concorrenza con Spotify, YouTube Music, Deezer e altri, genererebbe 5 miliardi di dollari di ricavi all'anno. La performance era tutto sommato prevedibile: nonostante sia stata lanciata sul mercato solo da cinque anni, i tassi di crescita - 60 milioni di utenti a pagamento a giugno del 2019, che, sempre secondo le recenti stime, dovrebbero essere saliti a 80 nell'estate del 2020 - di Apple Music lasciavano intuire un bilancio in attivo per l'operazione. Più interessante, sottolinea la Bernstein, è il posizionamento acquisito dal servizio all'interno del gruppo Apple: con cinque miliardi di dollari di ricavi all'anno Apple Music è diventato il secondo servizio più redditizio tra quelli offerti dal gigante informatico californiano, superato da iCloud ma comunque capace di lasciarsi alle spalle - tra gli altri - Apple TV+, Apple Arcade and Apple News+.