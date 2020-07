I Guns N' Roses annunciano le nuove date del 2021 negli Usa. E l'Europa?

I Guns N 'Roses hanno annunciato la riprogrammazione delle date dal vivo del loro tour in Nord America: i concerti si terranno a luglio e agosto 2021. I live nel 2020, come per la maggior parte delle band, sono stati annullati a causa della pandemia di coronavirus, inclusi gli spettacoli in Europa a Londra, Glasgow e Dublino. Stessa sorte per quello italiano. Il gruppo avrebbe dovuto esibirsi a Firenze il 12 giugno 2020, ma l’intero tour europeo è stato rimandato a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che comprometterebbe il corretto svolgimento dell’evento. Per la data italiana è possibile chiedere il rimborso dei biglietti. Per il momento i Guns N 'Roses hanno riprogrammato le date americane. Sugli spettacoli europei ancora nessun aggiornamento.