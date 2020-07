Tiziano Ferro, tour 2021: la data di Messina verrà riprogrammata a Catania

La data del tour negli stadi di Tiziano Ferro, prevista a Messina lo scorso 27 giugno allo Stadio San Filippo, "è stata cancellata a causa del diniego da parte del Comune di Messina della disponibilità dello stadio", fa sapere Live Nation. Il concerto sarà riprogrammato il 3 luglio 2021 allo Stadio Cibali di Catania. I biglietti precedentemente acquistati per la data di Messina rimangono validi nei rispettivi settori dello Stadio Cibali a Catania ovvero: prato, prato gold e 6° settore non numerato della tribuna.

Per quanto riguarda i biglietti nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° settore numerato, poiché la configurazione dello stadio di Catania differisce da quella di Messina, i biglietti saranno riallocati in una nuova postazione di pari valore economico e visibilità. I possessori dei biglietti nei settori numerati elencati sopra dovranno inviare una mail all’indirizzo tzncatania@livenation.it a partire dal 1 ottobre 2020, confermando la loro partecipazione, indicando il posto assegnato e riportato sul proprio biglietto e allegando una foto frontale dello stesso. Gli acquirenti riceveranno una mail con tutti i dettagli inerenti al nuovo posto che gli verrà riassegnato. La mail dovrà essere stampata e consegnata all’ingresso dello stadio il giorno del concerto unitamente al biglietto.

Per chi non potrà partecipare a causa del cambio della città, sarà possibile richiedere il rimborso. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2020, rivolgendosi al proprio punto vendita. Maggiori informazioni sul Tour 2021 e sulla richiesta di rimborso per la data di Messina sono disponibili alla pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/ferro-tour-2021/