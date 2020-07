Mogol ricorda Battisti: “Le canzoni che mi presentò la prima volta non erano un granché”

“Me lo portò a casa una mia cara amica parigina, che si occupava di edizioni musicali e stava cercando un musicista italiano da promuovere in Francia. Mi fece ascoltare le sue canzoni, che non erano un granché e io lo dissi chiaramente a quel ragazzo”. Giulio Rapetti, in arte Mogol, in un’intervista al Corriere della Sera, racconta il primo incontro con Lucio Battisti, ai tempi ancora acerbo secondo l’autore che oggi ha 83 anni.

“Non rimase male per quelle parole. Mi fece un sorriso luminoso, dicendo: sono d’accordo – racconta il paroliere - La mia amica invece rimase male e io, per metterci una pezza, invitai Lucio a venirmi a trovare, per lavorare a qualcosa insieme. Nacquero le prime tre canzoni, la terza era “29 settembre”.

Nell’intervista Mogol spiega anche il perché del suo nome d’arte:

“Non l’ho scelto io, ma i funzionari della Siae. Non volevo utilizzare il cognome vero, per non passare da raccomandato di mio padre Mariano, che aveva un ruolo importante nella Ricordi. Avevo proposto una lista di oltre cento pseudonimi e, quando mi venne dato quello di Mogol, rimasi male, mi suonava cinese, temevo che sarebbe stato un flop. Ora fa parte del mio cognome e di quello dei miei figli”.

Non mancano riferimenti agli anni settanta.