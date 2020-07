Angel Olsen annuncia il nuovo album “Whole New Mess”

“All Mirrors”, uscito lo scorso ottobre, è l’ultimo progetto di Angel Olsen, che ha annunciato un nuovo album. Il disco della musicista nativa di St. Louis, Missouri, si intitola “Whole New Mess” e uscirà il prossimo 28 agosto per Jagjaguwar. È stato registrato all’Unknown di Anacortes, Washington insieme al produttore Michael Harris. Nove dei brani di “Whole New Mess” sono versioni diverse, più intime e scarne delle canzoni di “All Mirrors”. Non si tratta però di demo, ma di un vero nuovo album con diversi arrangiamenti come ha spiegato l’artista, recentemente protagonista di alcuni concerti in streaming a pagamento. Il primo estratto è proprio la title-track “Whole New Mess” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla sua collaboratrice di lunga data Ashley Connor.“Se i sontuosi arrangiamenti orchestrali e la portata cinematografica di All Mirrors“, si legge nella presentazione del disco, “sono il suono di Olsen che sta preparando le sue cicatrici per farle vedere al mondo intero, Whole New Mess è il suono del suo primo modo di capire la loro forma, dando un senso per se stessa a queste ferite”.

Tracklist:

01 Whole New Mess

02 Too Easy (Bigger Than Us)

03 (New Love) Cassette

04 (We Are All Mirrors)

05 (Summer Song)

06 Waving, Smiling

07 Tonight (Without You)

08 Lark Song

09 Impasse (Workin’ For The Name)

10 Chance (Forever Love)

11 What It Is (What It Is