Paolo Conte: a settembre al cinema il docu-film 'Via con me'

Enigmatico, ironico, aristocratico, libero. Il ritratto di un gigante della musica italiana, come si legge nella locandina. Arriva a settembre al cinema "Via con me", un film documentario sulla carriera di Paolo Conte. Lo ha diretto Giorgio Verdelli, regista e documentarista già dietro la cinepresa per "Il tempo resterà" (il documentario su Pino Daniele del 2017) e visto recentemente al fianco di Vasco Rossi per lo speciale di Rai1 dedicato a Modena Park. Il film sul cantautore astigiano, che sarà presentato come evento speciale alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al via il 2 settembre, arriverà nei cinema italiani per tre giorni, il 28, 29 e 30 settembre, distribuito da Nexo Digital (l'elenco delle sale che lo proietteranno sarà disponibile a breve sul sito ufficiale del distributore, a questo link). Ecco il trailer ufficiale:

Prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema, "Via con me" è un ritratto del cantautore, realizzato grazie ai contributi di personaggi come Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Renzo Arbore, Cristiano Godano, Jovanotti e Peppe Servillo. La voce narrante è invece di Luca Zingaretti.

Alla base del progetto c'è una lunga intervista di Verdelli a Paolo Conte, che racconta alcuni aneddoti legati alla sua carriera e alle sue canzoni. Questa la locandina: