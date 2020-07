Da popstar a poetessa: ecco l'audiolibro di poesie di Lana Del Rey. Ascolta

Con due mesi d'anticipo rispetto alla data d'uscita del libro, prevista per il prossimo 29 settembre, Lana Del Rey ha pubblicato in rete l'audiolibro della sua prima raccolta di poesie, "Violent bent backwards over the grass". Da oggi, sulle piattaforme online, è possibile acquistare il disco, nel quale Lana Del Rey interpreta le sue composizioni musicate da Jack Antonoff (al fianco della cantautrice già per l'album "Norman fucking Rockwell" dell'anno scorso). L'audiolibro contiene quattordici tracce, per un totale di quasi quaranta minuti. Non è disponibile chiaramente sulle piattaforme di streaming, ma solo su Google Play e Audible (la piattaforma di audiolibri di proprietà di Amazon), dove è possibile acquistarlo. È invece possibile ascoltare gratuitamente solo una delle tracce incluse nel disco, "LA who am I to love you", che peraltro è anche la prima poesia della serie.

La versione fisica dell'audiolibro, in formato cd e vinile, arriverà nei negozi il prossimo 2 ottobre. Lana Del Rey ha anche fatto sapere che oltre a "Violent bent backwards over the grass" uscirà anche un'altra raccolta di poesie, "Behind the iron gates - insights from an institution", la cui data di pubblicazione non è stata ancora resa nota.