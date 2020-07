Mick Jagger: concerto nel castello (in Toscana) per festeggiare il compleanno

Un concerto con tanto di musicisti arrivati per l'occasione direttamente dal Regno Unito. Ospitato all'interno di un castello toscano, quello di Castagneto, nella maremma livornese, ospite dei discendenti del conte Ugolino della Gherardesca. Così Mick Jagger ha festeggiato il suo 77esimo compleanno. Il frontman dei Rolling Stones, che sta trascorrendo un periodo di relax in Toscana, si è esibito ieri sera di fronte a pochissimi fortunati, stando a quanto riferisce il Corriere. La sindaca di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha inviato a Jagger anche una lettera di auguri e alcune bottiglie di vino "della casa, semplici e rock".

Il cantante si è stabilito in Toscana all'inizio di luglio e ci resterà per almeno quattro mesi. Non solo per rilassarsi, pare, ma anche per lavorare.

I Rolling Stones, intanto, costretti a sospendere il loro "No Filter tour", hanno appena annunciato l'uscita - prevista per il prossimo settembre - di un cofanetto speciale dedicato all'album "Goats head soup" del 1973, contenente alcuni inediti (e "Scarlet", con Jimmy Page dei Led Zeppelin).