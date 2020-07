Sanremo 2021: non ancora rinnovata la convenzione tra Comune e Rai

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2021 si è ufficialmente messa in moto, con la conferma della coppia Amadeus-Fiorello al timone della manifestazione anche per la 71esima edizione e con i primi dettagli sulle novità del regolamento. Ma mentre Amadeus ha già da settimane iniziato a lavorare sul suo secondo Festival (incontrando anche scenografo e regista), restano da sciogliere ancora alcuni nodi. Su tutti, quello relativo al rinnovo della convenzione tra Comune di Sanremo e Rai per il marchio "Festival della Canzone Italiana", di proprietà della cittadina ligure.

L'ultima convenzione, rinnovata nel 2017, è infatti terminata con il Festival di quest'anno e non è stata ancora rinnovata. Quella scaduta prevedeva che la Rai versasse ogni anno al Comune di Sanremo 5 milioni di euro per poter utilizzare il marchio "Festival della Canzone Italiana". Le trattative per il rinnovo sono state avviate già negli scorsi mesi, con qualche difficoltà: dalle voci che arrivano dalla cittadina ligure, la Rai vorrebbe infatti rivedere la cifra, chiedendo uno "sconto" al Comune.

Stando a quanto riferisce la testata locale Sanremonews, la trattativa sarebbe in via di definizione. Lo ha lasciato intendere l'assessore al Turismo e vice sindaco di Sanremo Alessandro Sindoni, in un evento pubblico svoltosi questo fine settimana nella città dei fiori: "Dovrebbe essere questione di un mese", ha detto, confermando inoltre una serie di iniziative che animeranno le strade intorno all'Ariston nella settimana sanremese, a partire dal palco di piazza Colombo (inaugurato quest'anno per i festeggiamenti relativi ai settant'anni del Festival), dove si esibiranno vari ospiti. Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.