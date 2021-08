Jovanotti vince il Festivalbar 1999 con "Un raggio di sole"

La canzone vincitrice dell'edizione del Festivalbar del 1999 è stata "Un raggio di sole" di Jovanotti

Erano in gara anche:

Biagio Antonacci - Iris



Laura Pausini - La mia risposta



Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee)



Pooh - Dimmi di sì



Alex Britti - Mi piaci



Giorgia - Girasole



Davide De Marinis - Troppo bella



Lucio Dalla - Ciao



883 - Viaggio al centro del mondo



Alexia - Goodbye



Piotta - Supercafone



Carmen Consoli - Eco di sirene



Elio e le Storie Tese - Discomusic



Litfiba - Il mio corpo che cambia





Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno dal 1964 al 2007. Ideata da Vittorio Salvetti, era inizialmente pensata per premiare la canzone più "gettonata" nei juke-box durante l'estate (ad ogni apparecchio era collegato un contatore che rilevava i dati); in seguito la graduatoria venne stabilita anche considerando i passaggi radiofonici e televisivi e i dati di vendita. La canzone vincitrice veniva annunciata a settembre, con una serata in pubblico che si tenne ad Asiago dal 1964 al 1974 (con le eccezioni del 1965, quando si tenne a Milano, e del 1966 e 1967, quando si tenne a Salice Terme), e poi dal 1975 all'Arena di Verona.