Biz Markie è ricoverato da tempo in ospedale a causa del diabete

Biz Markie è ricoverato in ospedale da diverse settimane a causa di una grave malattia. I rappresentanti del 36enne rapper di New York, registrato all'anagrafe con il nome di Marcel Theo Hall, hanno tenuto a precisare che il suo ricovero non è da mettere in relazione al coronavirus ma è stato dovuto a causa di complicanze del diabete di tipo 2.

Non è chiaro quale sia il suo attuale stato di salute, ma si dice che "riceva le migliori cure da una straordinaria squadra di medici" in un ospedale del Maryland. I rappresentanti di Biz hanno dichiarato di "rimanere positivi riguardo alla risoluzione".

Il rapper in precedenza aveva perso oltre 60 chili nel tentativo di gestire il diabete. In una intervista rilasciata nel 2014 ad ABC News dichiarò: "Se non avessi cambiato, sarebbe peggiorato il diabete. [I medici] hanno detto che potrei perdere i piedi. Dissero che potevo perdere delle parti del corpo. Molte cose potrebbero succedere."