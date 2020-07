Dave Navarro: "Collaborare con altri artisti è la migliore fonte d'ispirazione"

Dave Navarro, chitarrista dei Jane's Addiction ed ex membro dei Red Hot Chili Peppers, afferma che collaborare con artisti diversi è "la migliore fonte d'ispirazione".

Il 53enne musicista nato a Santa Monica (California) ha dichiarato ai taccuini di Metal Hammer di amare l'incontro con altri musicisti e poter collaborare a progetti del tutto diversi, in quanto lo aiuta a scoprire “risorse inespresse".

Ha dichiarato: ''La collaborazione è gratificante. Penso che sia la migliore ispirazione, i migliori insegnanti sono le persone che fanno ciò che fai tu. So cosa sono con i Jane's Addiction, ma non so come sono con Steve Vai, quindi andare a lavorare con Steve è stata un'esperienza incredibile. Come anche l'arte, so come appare nella mia testa, ma se hai qualcun altro nella stanza, ciò può portare a incidenti ed errori che sono un tesoro di risorse non sfruttate. Ed è divertente! Cosa potrebbe esserci di meglio che imparare dalle persone che ammiri?”.

Navarro ha inoltre aggiunto che gli piace suonare la chitarra perché gli dà "una voce diversa" quando suona in una band: ''Suonare la chitarra mi dà una voce diversa tra i molti. Se fossimo un gruppo di background, un coro, avremmo tutti una voce e io adoro l'energia collaborativa che si ha in quel contesto. Se ci pensate, tutti noi nei Jane's Addiction facciamo molte cose diverse. A noi piace quello che facciamo insieme, ma a tutti noi piace anche esplorare noi stessi. Siamo fortunati che possiamo fare i Jane quando vogliamo e fare altre cose quando non vogliamo. Ci rende più energicamente concentrati quando siamo insieme. Quelle voci possono trovarsi più facilmente quando siamo rilassati, felici e soddisfatti come individui.''