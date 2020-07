Taylor Swift: lo streaming dell'album "Folklore" è da record

Il nuovo album di Taylor Swift “Folklore” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato a sorpresa nei giorni scorsi, ha infranto una serie di record per lo streaming. Il disco ha infatti venduto oltre 1,3 milioni di copie in tutto il mondo nelle prime 24 ore dalla sua uscita su Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Su Spotify ha stabilito, con 80,6 milioni, il record per stream nel primo giorno per un album di una artista donna. “Folklore” è stato l'album più trasmesso anche su Apple Music nelle prime 24 ore con 35,47 milioni di stream.

La trentenne musicista statunitense ha rivelato di non aver nemmeno detto ai suoi migliori amici che era al lavoro sull'album. Durante un 'Q&A' con i fan ha raccontato:

“Nessuno sapeva che stavo facendo un album. Non l'ho nemmeno detto ai miei amici fino a poco prima dell'annuncio. Era il mondo segreto in cui andavo e non avevo mai fatto musica del genere prima d'ora.”