Stevie Nicks ricorda Peter Green: "Hai cambiato le nostre vite"

La morte di Peter Green – avvenuta ieri all'età di 73 anni - ha destato grande clamore all'interno della comunità musicale che non ha mancato di tributargli ricordo.

Tra i molti che hanno ricordato il musicista che fondò i Fleetwood Mac nel 1967 non poteva mancare Stevie Nicks, che entrò a far parte della band solo nel 1975, quando Green era già uscito dalla formazione.

Sul suo canale Twitter la cantante statunitense ha pubblicato queste parole in memoria di Peter Green:

“Mi dispiace sapere della morte di Peter Green. Il mio più grande rammarico è non aver mai condiviso il palco con lui. Ho sempre sperato nel mio cuore che ciò accadesse. Quando ho ascoltato per la prima volta tutti i dischi dei Fleetwood Mac, sono rimasta molto colpita dal suo modo di suonare la chitarra. Era uno dei motivi per cui ero entusiasta di unirmi alla band. La sua eredità vivrà per sempre nei libri di storia del Rock'n'Roll. All'inizio erano i Fleetwood Mac di Peter Green e per questo ti ringrazio, Peter Green. Hai cambiato le nostre vite ...”.