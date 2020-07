Bruce Springsteen: guarda questo vecchio video del 1973

Il 1973 è stato un anno decisamente importante nella carriera di Bruce Springsteen. Nel gennaio di quell'anno pubblicò il suo album d'esordio “Greetings from Asbury Park, N.J.” (leggi qui la nostra recensione), che venne bissato nel novembre dalla seconda uscita: “The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle” (leggi qui la nostra recensione).

Il 1973 fu anche l'anno – stando alle statistiche riportate da setlist.fm – nel quale il Boss si esibì dal vivo come mai nella sua carriera: furono infatti ben 206 i concerti tenuti da quello che all'epoca venne lanciato dalla casa discografica con l'etichetta di 'nuovo Bob Dylan'.

Ed è del 1973 il video che potete vedere più sotto relativo al concerto del primo maggio all'Ahmanson Theater di Los Angeles, allorquando Springsteen si esibì a supporto dei Dr. Hook and The New Riders of the Purple Sage, allora in auge per il successo della loro ‘The Cover of the Rolling Stone’.

Quella fu una delle prime sere in cui il 23enne Bruce Springsteen propose “Wild Billy’s Circus Story”, brano che venne poi incluso nel suo secondo album “The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle”.

La scaletta del concerto all'Ahmanson Theater:

Spirit in the Night

Wild Billy's Circus Story

Tokyo

Does This Bus Stop at 82nd Street?

Thundercrack

Twist and Shout