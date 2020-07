Michael Stipe sta scrivendo nuove canzoni

Il prossimo anno cadrà il quarantesimo anniversario dell'uscita di “Radio Free Europe”, il primo singolo pubblicato dai R.E.M. nel luglio del 1981, che poi venne, nel 1983, inserito nell'album d'esordio della band di Athens, “Murmur”.

In una intervista rilasciata a Uncut il frontman della formazione statunitense, che si è separata nel 2011, ha rivelato che questa pietra miliare verrà celebrata come si merita, anche se non è al corrente sui dettagli. Queste le parole affidate da Stipe al magazine britannico: “Sono sicuro che stiamo facendo qualcosa, ma onestamente non so cosa. Certamente lo voglio festeggiare (…) Sapete cosa ha significato quel disco per me.”

Stipe dopo che i R.E.M. si sono sciolti, si è preso una lunga pausa dalla musica sviluppando altri interessi, ma in questo periodo sta scrivendo nuove canzoni, senza avere la velleità di poter competere con il suo luminoso passato. Dice infatti: “Ovviamente, ho un nobile passato con cui è molto difficile competere. Quei ragazzi erano, credo, i più grandi autori di canzoni con cui avrei mai avuto la fortuna di lavorare. Li considero i miei amici più cari. Non desidero competere, perché non credo che vincerei. L'unica via da seguire è, naturalmente, cercare di proporre qualcosa di più vicino a chi sono ora e a chi aspiro ad essere.”

Il sessantenne ex frontman dei R.E.M. ha ammesso che è “assolutamente terrificante” fare di nuovo musica, ma vuole offrire il suo contributo: “È assolutamente terrificante. Ma all'età di 60 anni, non voglio fare cose facili. Non voglio impegnare il mio tempo prezioso in questa vita e su questa terra scherzando con cose che non sento impegnative o che mi sembrano importanti. Davvero importanti potrebbe significare che cinque persone sentono qualcosa che per loro ha un significato. Non ho bisogno di uno status da superstar globale per sentirmi soddisfatto del mio lavoro.”