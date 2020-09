La canzone per l'estate di oggi: "Una rotonda sul mare" di Fred Bongusto

Una rotonda sul mare (1964) - “Una rotonda sul mare / il nostro disco che suona / vedo gli amici ballare / ma tu non sei qui con me. / Amore mio / dimmi se sei / triste così come me / dimmi se chi ci separò / è sempre lì accanto a te / se tu sei felice con lui / o rimpiangi qualcosa di me.” È tutto qui, in pochi implacabili versi che portano la firma inesorabile di Franco Migliacci, il segreto di una canzone senza tempo. Naturalmente ci sono anche altri ingredienti fondamentali per trasformare un successo in un evergreen di portata superiore ad ogni previsione: la voce di Bongusto, l’orchestrazione, quel clima di tenue tristezza, di minuta fragilità che l’artista molisano acquisisce come cifra stilistica faranno di “Una rotonda sul mare” un eponimo, un casus della canzone dell’estate.

ASCOLTA E LEGGI QUI TUTTE LE CANZONI PER L'ESTATE GIA' PUBBLICATE

Caricamento video in corso Link

Bonus track: Fred Bongusto, "Tre settimane da raccontare"

Caricamento video in corso Link

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.