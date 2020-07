Kanye West svela la copertina di "Donda"

Di questi tempi la corsa alla presidenza degli Stati Uniti è senza dubbio il principale pensiero di Kanye West, ma non ha di certo dimenticato la musica. La scorsa settimana aveva infatti annunciato per il 24 luglio la pubblicazione di un nuovo album intitolato “Donda”. Il 24 luglio però è ormai passato, ma dell'album non si hanno notizie. Anzi, una nuova notizia su questo disco c'è, ed è stato lo stesso musicista di Atlanta a diffonderla attraverso il suo canale Twitter: la copertina.

Ricapitolando, di questo nuovo album non è nota la data di uscita, si sa quale sarà l'artwork della copertina e, salvo sorprese, l'unico brano conosciuto di “Donda” è “Wash Us in the Blood” pubblicato, con la collaborazione di Travis Scott il mese scorso.