La canzone per l'estate di oggi: "Pinne, fucile ed occhiali" di Edoardo Vianello

Pinne, fucile ed occhiali (1962) - “Con le pinne, fucile ed occhiali / quando il mare è una tavola blu / sotto un cielo di mille colori / ci tuffiamo con la testa all’ingiù. / Mentre tutta la gente è assopita / sulla sabbia bruciata dal sol / ci scambiamo nell’acqua salata / un dolcissimo bacio d’amor.”

Dice tutto, in una manciata di secondi, questo cantico dell’estate, in cui il ragionier Edoardo Vianello, sempre affiancato dal fido coautore Carlo Rossi, inquadra nel mirino la condizione di milioni di italiani in vacanza, quasi un fermo immagine. Un cult: che sulla copertina del 45 giri Rca riporta una testimonial d’eccezione, l’attrice Maria Grazia Buccella.

ASCOLTA E LEGGI QUI TUTTE LE CANZONI PER L'ESTATE GIA' PUBBLICATE

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.