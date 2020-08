La canzone per l'estate di oggi: "Maracaibo" di Lu Colombo

Maracaibo (1981) - Un’artista sostanzialmente senz’altra storia oltre alla limpida invenzione di un brano che da un quarto di secolo continua a risuonare imperterrito e familiare, senza

subire l’affronto del tempo. Un piccolo miracolo musicale della milanese Lu Colombo, che ha saputo alimentare, con una trama di suoni e di visioni, l’esotismo di un luogo e di personaggi

immaginari dal forte impatto, e ha messo radici nella colonna sonora del più puro entertainment:

“…Maracaibo / mare forza 9 / fuggire sì ma dove? / zà zà. / L’albero spezzato / una pinna nera

/ nella notte scura / come una bandiera / morde il pescecane / nella pelle bruna / una zanna bianca / come la luna. / Maracaibo / finito il barracuda / finì col ballar nuda / zà zà…



Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.