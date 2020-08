La canzone per l'estate di oggi: "Love in Portofino" di Johnny Dorelli

Love in Portofino (1958) - Uno dei pochi retaggi che, pur appartenendo cronologicamente alla storia degli anni Cinquanta, resiste e sopravvive anche in una fase successiva: più di chi l’ha scritta e cantata in partenza, un Fred Buscaglione a disagio nei panni melodici, è merito di chi l’ha ripresa con severa compostezza, un Johnny Dorelli, cerimonioso e melanconico come solo lui sa fare, ai primi posti delle classifiche nel 1959, l’anno in cui vince anche il festival di Sanremo, in coppia con Domenico Modugno (“Nel blu dipinto di blu”). “Love in Portofino” è una pietra miliare della cultura del night-club:

“I found my love in Portofino / perché nei sogni credo ancor / lo strano gioco del destino / a Portofino m’ha preso il cuor. / Nel dolce incanto del mattino / il mare ti ha portato a me / socchiudo gli occhi / e a me vicino / a Portofino / rivedo te.

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.