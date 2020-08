La canzone per l'estate di oggi: "L'esercito del surf" di Catherine Spaak

L’esercito del surf (1964) - Catherine Spaak è un’attrice affermata con diverse pellicole in curriculum (con Lattuada, Pietrangeli, Comencini, Scola, Salce), quando qualcuno la invita a osare anche in campo musicale: un’opportunità che darà frutti al di là delle più rosee aspettative. Perlopiù sono canzoncine delicate, diafane (“Quelli della mia età”), ma c’è anche un brano spiazzante, che vola sul filo del demenziale involontario, per mano di Mogol, responsabile del testo, e Iller Pataccini, autore della musica. E va bene, va bene così:

“Noi siamo i giovani / i giovani più giovani / Siamo l’esercito / l’esercito del surf. / …Balla insieme a me / balla insieme a me / poi ti passerà.”

Questa notizia è tratta, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, da "Legata a un granello di sabbia", scritto da Enzo Gentile e pubblicato da Melampo Editore.