Flaming Lips, una nuova canzone - ascolta

In anticipazione dell'uscita dell'album "America Head", il loro ventunesimo, che uscirà l'11 settembre, i Flaming Lips di Wayne Coyne hanno diffuso un nuovo brano, intitolato "You n Me Sellin’ Weed"; è il quarto della serie, dopo



“Dinosaurs On The Mountain”



Caricamento video in corso Link

“Flowers Of Neptune 6”



Caricamento video in corso Link



e “My Religion Is You”



Caricamento video in corso Link

ed è accompagnato da un video diretto da George Salisbury, che potete vedere qui sotto: