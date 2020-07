Concerti, anche nel 2020 torna a Milano 'Estate Sforzesca'

Con l'arrivo dell'estate e l'attenuarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Milano è tornata a ospitare eventi di musica dal vivo nel centro storico della città: l'amministrazione comunale meneghina ha infatti confermato anche per l'estate 2020 Estate Sforzesca, rassegna che da fine giugno a inizio settembre vedrà il cortile del Castello Sforzesco ospitare ottanta spettacoli di musica, teatro e danza. Volano per la ripresa del settore, con oltre 80 compagnie di tecnici e addetti coinvolte nell'allestimento, con una policy molto rigorosa riguardo l'ecosostenibilità (che l'ha portata a essere la prima plastic free promossa da un ente locale), Estate Sforzesca ha ospitato e ospiterà sul proprio palco - tra gli altri - Guano Padano, Frankie Hi-NRG, Enrico Ruggeri, la Treves Blues Band e Ghemon.

“Estate Sforzesca è un grande cartellone che porterà la musica, il teatro, la danza nel cuore della città, e finalmente dal vivo", ha dichiarato in una nota l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno: "Da qui lo spettacolo si diffonderà in tutti i quartieri, abitando chiostri e cortili, biblioteche e musei, spazi pubblici e privati, grazie al palinsesto ‘Aria di Cultura’".

La partecipazione agli spettacoli è possibile previa su prenotazione obbligatoria (sul sito yesmilano.it), anche per gli spettacoli a ingresso gratuito. L’accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato: al monento sono previsti 360 posti a sedere opportunamente distanziati (a fronte delle 500 sedute delle precedenti edizioni). Non sono disponibili posti in piedi. Alle luce delle norme anti-Covid vigenti è stato disposto il controllo della temperatura all’ingresso e il distanziamento fisico (a eccezione dei gruppi familiari). Il programma completo della rassegna è disponibile a questo indirizzo.