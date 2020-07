Mariah Carey, due EP digitali: "Someday" e "There’s Got To Be a Way"

Per festeggiare i 30 anni di carriera, Mariah Carey rende disponibili dai suoi archivi EP digitali, rarità, video e foto. Ogni venerdì saranno pubblicate rarità relative a tutta la sua carriera e estratte direttamente dal caveau personale di Mariah: EP digitali, remix, bonus tracks, rarities, esibizioni a cappella ed esibizioni live. La musica sarà accompagnata da riprese video, foto, note personali e ristampe di album, a partire dal mese di ottobre.

Oggi 24 luglio vengono pubblicati su tutte le piattaforme digitali due EP, "Someday" e "There’s Got To Be a Way".

"Someday EP" - Tracklist:



Someday - New 7" Straight

Someday - 7" Jack Swing Mix

Someday - New 12" House

Someday - New 12" Jackswing

Someday - Pianoapercaloopapella

Someday - House Dub Version

Someday - New Jack Dub Version

Someday - New Jack Bonus Beats



"There's Got To Be a Way EP" - Tracklist



There's Got To Be a Way - 7" Remix

There's Got To Be a Way - 12" Remix

There's Got To Be a Way - Vocal Dub Mix

There's Got To Be a Way - Alt. Vocal Dub Mix

There's Got To Be a Way - Sample Dub Mix