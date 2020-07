Festival del Cinema di Venezia: Pink Floyd, James Senese, Lodo Guenzi, Extraliscio

Sono stati annunciati alcuni degli eventi in cartellone per la manifestazione cinematografica.

E' prevista la rievocazione del momorabile Venice Concert 1989 dei Pink Floyd a Venezia, trasmesso 31 anni fa in mondovisione. Verrà proiettato 'James' di Andrea Della Monica, racconto di vita del sassofonista James Senese, che si esibirà anche al Lido.

Tra i film in programma, "Extraliscio-Punk da balera" di Elisabetta Sgarbi, ritratto della band guidata da Mirco Mariani, e "Est" di Antonio Pisu, ambientato nel 1989, che ha tra i protagonisti Lodo Guenzi di Lo Stato Sociale.