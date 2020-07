Le brevi di oggi 24 luglio: Maroon 5, Waterboys, Lola Lennox, Emis Killa e Jake La Furia

Oggi, venerdì 24 luglio, è disponibile in radio, digitale e streaming “Malandrino”, il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia che anticipa l'album di inediti “17”, il loro primo insieme, in uscita questo settembre.

***************

A poche settimane dalla pubblicazione di ‘The Soul Singer’, il primo brano che anticipa ‘Good Luck, Seeker’, il nuovo album di Mike Scott e soci in arrivo il 21 agosto, The Waterboys pubblicano oggi una nuova traccia, ‘Low Down In The Broom’.

****************

Lola Lennox pubblica un nuovo singolo, ‘Back At Wrong’, coprodotto dalla madre Annie Lennox.

****************

I Maroon 5 hanno pubblicato il nuovo singolo “Nobody’s Love”. Oltre al brano è disponibile anche un video diretto dall’acclamato regista David Dobkin, che collabora ormai da tempo con la band (per i video di “Sugar,” “Girls Like You” e “Memories”).

Il video di “Nobody’s Love” è stato girato recentemente a Los Angeles con un semplice iPhone con solo Adam Levine e il regista presenti.