Eddie Vedder, canzoni per la colonna sonora del nuovo film di Sean Penn

Come informa PearlJamOnline, Eddie Vedder ha contribuito con alcune canzoni alla colonna sonora di "Flag Day", il nuovo film di Sean Penn. Lo ha annunciato nel corso di una sua partecipazione al podcast "Daddy Issues".

Vedder ha ricordato il difficile rapporto con il padre, morto di sclerosi multipla (Vedder lo incontrò brevemente poco prima della scomparsa: i suoi genitori avevano divorziato quando lui non aveva ancora due anni):

"Ci sono occasioni in cui sento la sua energia spirituale, come se mi stesse guardando e prendendosi cura di me da lassù"

Vedder ha poi ricordato il tour da solista a supporto del suo debutto da solista del 2007, "Into the wild", ha detto di quanto si sentisse vulnerabil, e ha riferito cosa gli disse Bruce Springsteen:

"Stare da soli su un palco è un'esperienza molto potente, per il musicista e per il pubblico. Molto intima, e molto forte".

Vedder ha poi osservato che è pazzesco pensare che non si sa se e quando sarà possibile esibirsi di nuovo dal vivo, e che una delle fortune più grandi della sua carriera è essere diventato amico dei suoi idoli, come ad esempio gli Who.

Infine ha accennato alla collaborazione alla colonna sonora di "Flag day", alla quale ha contribuito insieme a Glen Hansard e Cat Power.

Da "PearlJamOnline":

Le prime incisioni si sono svolte nell’ottobre dello scorso anno a Los Angeles, con Glen Hansard. Dopo qualche mese il cantante dei Pearl Jam ha passato due settimane in studio, dove è stato raggiunto da Cat Power. Le incisioni finali si sono invece tenute negli ultimi mesi durante il lockdown nel suo studio personale a Seattle.

Eddie ha aggiunto che il film, già completamente filmato e ora in fase di post produzione, è bellissimo e prevede anche la partecipazione del figlio di Penn, Hopper.

Non solo: Eddie ha anche rivelato di essere coinvolto in una collaborazione con un prestigioso artista del quale non ha però voluto svelare il nome.