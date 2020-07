Achille Lauro, la preghiera "blasfema" nel nuovo disco: ascolta

Achille Lauro torna a provocare mischiando sacro e profano e reinterpretando a modo suo un simbolo del cristianesimo. In "Roma", una delle canzoni dell'album "1969", uscito l'anno scorso, raccontando le disavventure giovanili nella periferia romana l'artista si era paragonato a un Cristo morto per redimere dai peccati i suoi amici: "Innalzato a morire su un colle / trafitto nel costato a Vigne / perito e intombato a Sempione / risorto da qualche parte lì / a Montesacro / pe' i miei ragazzi, pe' sempre". A Sanremo ha messo in scena, nella prima delle sue passerelle, la svestizione di San Francesco d'Assisi, spogliandosi sul palco dell'Ariston. E per promuovere il nuovo album "1990" (leggi qui la recensione di Rockol) ha realizzato un'immagine che lo ritraeva - in versione bambola - crocifisso sulle Big Babol, facendo però sapere che l'affissione pubblicitaria è stata "vittima" della "pesante mano della censura delle pubbliche affissioni". Ora Lauro De Marinis - è il suo vero nome - stravolge la preghiera mariana più utilizzata dai cristiani per rendere grazie alla Madonna (David Bowie utilizzò invece il Padre Nostro per omaggiare Freddie Mercury): farà discutere, ancora.

"Il signore è con me: che io sia benedetto fra le donne", recita la riscrittura firmata da Achille Lauro. La preghiera "blasfema" è contenuta in uno degli intermezzi di "1990", il disco-tributo alla dance elettronica degli Anni '90, uscito questa notte.

Caricamento video in corso Link

Fin qui i fatti. Adesso ci aspettiamo il prevedibile profluvio di commenti, più o meno (meno) informati, più o meno (meno) opportuni, più o meno (meno) giustificati. Un po' come è successo per la querelle Giorgia Meloni - "Imagine" di John Lennon, sulla quale quasi tutti si sono sentiti in diritto/dovere di intervenire, quasi sempre mancando del minimo sindacale di competenza per farlo. Purtroppo è così, di questi tempi. E anche a Rockol toccherà, controvoglia, dar conto dell'evoluzione della vicenda. E' la stampa (di oggi), bellezza. (fz)