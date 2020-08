Righeira, "L'estate sta finendo" 35 anni dopo: lo speciale di Rockol

Come già abbiamo anticipato il 20 luglio scorso, "L'estate sta finendo" dei Righeira compie i 35 anni; fu un grande successo del 1985, anche di classifica; quarta il 27 luglio, terza il 3 agosto, seconda il 10 agosto, e prima per due settimane consecutive - il 17 agosto, giusto 35 anni fa oggi, e il 24 agosto - per poi rimanere seconda per sei settimane (dietro "Into the groove" di Madonna) e comunque in Top Ten fino al 19 ottobre.

Per celebrare una canzone diventata epocale abbiamo preparato un ampio speciale a più voci, per il quale ringrazio particolarmente, oltre a chi vi ha contribuito, anche Claudio Cabona e Mauro Pagani (con un pensiero a Stefano "Michael" Rota, che non siamo riusciti a rintracciare).

Franco Zanetti



Ecco i contenuti:

un'intervista con Johnson Righeira, coautore e uno dei due interpreti (con Michael Righeira)

un'intervista con Carmelo La Bionda, coautore e uno dei due produttori (con suo fratello Michelangelo)

un'intervista con Claudio Pascoli, che suona il celebre assolo di sassofono della canzone

un ricordo di Rocco Tanica (Sergio Conforti), che partecipò alla registrazione come tastierista

una testimonianza di Guido Harari, che scattò la foto di copertina

un contributo di Michele Bovi, storico della canzone italiana, a proposito delle "somiglianze" della canzone

un contributo di Renzo Stefanel, giornalista e scrittore

un contributo di Marco Levi, scrittore e musicista

un elenco di cover della canzone, preparato da Maurilio Giordana